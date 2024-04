CdS: “Fiorentina per l’extra-pass europeo”

La "rivincita all'italian style". Così il Corriere dello Sport definisce il quadro del nuovo ranking UEFA che, secondo dati OPTA, al 99,8% andrà a favorire il campionato italiano. Parliamo, oltre del tanto fatidico quinto posto Champions, anche di un'altra possibilità: quella in cui, qualora Atalanta o Roma trionfassero in Europa League, l'ottava posizione in classifica qualificherebbe la relativa squadra in Conference League. Tutto passa, però, dalle mani della Fiorentina . Per la matematica certezza, di almeno, il quinto piazzamento Champions, serve, oltre alla qualificazione dell'Atalanta, che ha dalla sua già un 3-0 sul parziale, il passaggio alla semifinale di Conference League della Fiorentina, tutt'altro che decisa.

Il coefficiente Uefa assegna, generalmente, 2 punti per ogni vittoria, 1 per ogni pareggio e un ulteriore punto per il definitivo passaggio del turno. Considerati i 3, che certamente arriveranno dal confronto tra Roma e Milan, ne sommeremo ipoteticamente altri 4, considerando la vittoria con passaggio dei viola e il semplice passaggio del turno dei bergamaschi. I punti vanno poi sempre divisi per il numero di squadre rappresentanti per ogni nazione all'inizio delle competizioni, 7 per Italia e Germania e 8 per l’Inghilterra. Oggi, l'Italia ha 18,428 punti, seguita da Germania a 16,785 e Inghilterra a 16,750. E' necessario, dunque, rientrare almeno tra le prime due posizioni, ma, considerando ogni possibile combinazione tra le squadre internazionali rimanenti nelle competizioni europee, il destino è sempre nelle mani delle italiane, e, indirettamente, in quelle della squadra di Italiano. La partita di giovedì contro il Plzen, dunque, acquista ben tutt'altro valore e visibilità, in un quadro, quello europeo, che ha ancora un futuro tutto da scrivere, anche oltre a quel "scontato" 99,8% di possibilità. In chiave campionato, il trionfo europeo di Roma e Atalanta, aprirebbe, inoltre, una nuova strada alla squadra di Italiano: l'ottavo posto per mantenere, almeno, il piazzamento Conference (con settima e sesta in EL e dalla quinta alla prima in CL).