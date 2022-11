Castrovilli vicino al rientro. La Fiorentina riflette sulla lista per la Serie A

Il centrocampista viola tornerà a disposizione di Italiano nel 2023. Intanto la Fiorentina ragiona su come inserirlo in lista

Gaetano Castrovilli sarà nella lista dei 25 giocatori che la Fiorentina , al termine della sessione invernale di mercato, comunicherà alla Lega per affrontare la seconda parte di stagione. Il centrocampista da gennaio sarà un elemento a disposizione di Italiano ed è per questo che il club ha già deciso di ricavare un posto per il classe ’97 all’interno dei giocatori da poter schierare.

Logico però che a fronte dell’ingresso della mezzala ci dovrà essere un’uscita dall’elenco e dopo le incomprensioni avvenute ad agosto la società sta valutando il da farsi con attenzione anche perché poi a liste chiuse sarà possibile la sostituzione per una sola volta in stagione fino a un massimo di due slot (portieri esclusi) tra calciatori dello stesso club. A far posto all'ex Bari dovrebbe essere uno tra Maleh e Zurkowski. Discorso diverso per la Uefa, dove non sono previste finestre “extra” per variare le liste durante l’anno .