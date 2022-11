Zurkowski, Firenze ti saluta: l’Empoli spera, ma non solo

Molte squadre si muovono per Zurkwoski. Il polacco verrà ceduto a gennaio, ma potrebbe rimane in Serie A. Empoli e altri club su di lui

Ormai il nel destino di Zurkowski, la Fiorentina non è più una priorità. Il polacco non trova spazio con Italiano e la cessione a gennaio è l'opzione più probabile. Su di lui c'è forte l'interesse dell'Empoli, che da tempo vorrebbe riportalo là dove è esploso. Si uniscono altre squadre alla corsa per il centrocampista. Il Torino chiede informazioni, ma anche Thiago Motta ci starebbe pensando per il suo Bologna. Rimane sempre la possibilità che finisca alla Sampdoria nell'operazione Sabiri.