Castrovilli tra presente e futuro. Rinnovo del contratto rimandato a salvezza acquisita

Intanto il presente con la Fiorentina, poi un futuro che punta ad essere colorato d’azzurro. Gaetano Castrovilli, ora, è pronto a riprendersi tutto, palcoscenico ed attenzioni. Il nodo del prolungamento di contratto sarà affrontato più avanti, quando la classifica sarà cristallizzata ed il futuro comincerà a prendere forma: saranno valutati tutti gli aspetti, da una parte e dall’altra. Non sarà una trattativa breve. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio. Ogni discorso relativo al futuro del numero 10 pugliese verrà infatti affrontato a salvezza acquisita. Per Castrovilli, tra i centrocampisti più prolifici del campionato, si parlerà di un eventuale prolungamento del contratto con tanto di adeguamento economico. Commisso infatti non ha mai nascosto la sua voglia di tenersi stretto il suo “gioiello”, consapevole che potranno arrivare offerte importanti già nella prossima sessione di calciomercato. L’intenzione della Fiorentina è quella di allungare il contratto del giocatore fino al 2025 , con ingaggio raddoppiato, per allontanare le big

Il futuro di Prandelli è al trivio: rimane, cambia ruolo o se ne va?