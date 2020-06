Commisso, la 10 e quel “Gaetano, non fare scherzi”: ecco l’investitura di Rocco a Castrovilli

Tra le bordate alla Soprintendenza ed i grazie assai al popolo viola, Rocco Commisso ha toccato tantissimi argomenti, e parlando in particolare di mercato ha chiarito per l’ennesima volta la sua posizione riguardo al capitolo-Chiesa (“Può andare via ma l’offerta deve essere congrua“) ma ha anche confermato che Gaetano Castrovilli non si muoverà da Firenze. “Lui stesso mi ha detto che ama Firenze, si è fidanzato ed è tranquillo qui, vuole crescere con la Fiorentina. Lo vedrei bene con la maglia numero 10 e credo che anche Antognoni sarebbe contento“, ha detto il presidente viola. Il centrocampista pugliese, del resto, ha rinnovato lo scorso autunno il proprio contratto con il club gigliato ed anche in un’intervista recente ha confermato che Firenze, per lui, ormai è una seconda casa. Per tutta la Fiorentina è un giocatore fondamentale, su cui mettere le basi per la costruzione della squadra del prossimo anno. Dunque, come ha detto lo stesso Commisso, “Gaetano, non fare scherzi, mi raccomando“.