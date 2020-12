Castrovilli, tra infortunio e rinnovo. Un periodo delicato con gli Europei che non aspettano

Le condizioni fisiche di Castrovilli, si legge su La Nazione, sono in miglioramento, ma quel che è successo dopo la partita di lunedì (le accuse di scarsa professionalità a lui e gli insulti alla famiglia) ha generato tensioni evitabili. Il giocatore ha risposto per mezzo di Instagram chiedendo di non andare oltre. Il suo umore non è dei migliori, anche perché sul campo le prestazioni non arrivano come qualche tempo fa, ma il trono di capocannoniere è ancora suo. La squadra gira poco, e con essa il numero 10. Il periodo è delicato, anche perché dal suo rendimento dipenderà la convocazione agli Europei, e nel frattempo la Fiorentina sta trattando il rinnovo con il suo agente.

Anche il Corriere Fiorentino dedica spazio al giovane pugliese, definito nel bel mezzo della prima crisi di rigetto da quando ha fatto il grande salto dalla B alla A. Non è un caso, continua il quotidiano, se gli ultimi gol vincenti della Fiorentina sono arrivati dai suoi piedi il 25 ottobre contro l’Udinese. Niente Nazionale per colpa della positività di Callejon, un rinnovo messo in standby in comune accordo con la dirigenza dal suo agente. La priorità, adesso, è tornare a danzare.