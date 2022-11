Castrovilli torna in gruppo e punta il Monza. Italiano al lavoro per la rimonta

La Fiorentina ha ripreso ad allenarsi ieri pomeriggio ricominciando da dove aveva lasciato, con la notizia più attesa, ossia il ritorno in campo di Gaetano Castrovilli . Il centrocampista pugliese, che durante le vacanze dei compagni ha continuato ad allenarsi al centro sportivo, sta aggiungendo certezze su certezze per essere disponibile subito il 4 gennaio, giorno della partita contro il Monza . La 100esima per lui in maglia viola.

Non solo Castrovilli, al centro sportivo viola erano presenti tutti i calciatori che ci “dovevano” essere. Gli unici assenti sono stati i quattro impegnati al Mondiale, più Barak e Kouame, che si aggregano lunedì prossimo, e Gonzalez, che proprio ieri è rientrato in Argentina. E' iniziato un mese pieno di amichevoli e lavoro per la Fiorentina di Italiano, pronta a ripartire dal 4-2-3-1 e con l'obbiettivo rimonta in campionato ben chiaro in testa. Fonte Corriere dello Sport-Stadio.