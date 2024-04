Castrovilli, tocca a te? Il centrocampista vede il campo e spera

"Ma se c’è una partita dove poter assaporare di nuovo il campo è quella di oggi". Così la Nazione parla di Gaetano Castrovilli che questa sera a Salerno potrebbe rivedere il campo dopo il lungo infortunio. Ormai la situazione tra il centrocampista della Fiorentina è il club è molto chiara. Castrovilli lascerà Firenze a zero, ma in questo momento c'è bisogno di tutti. Per questo motivo Italiano potrebbe sfruttare il ritorno dell'ex numero 10 per far rifiatare chi è in campo e provare a dare qualche chance al giocatore stesso.