Castrovilli, tanto tuonò che piovve: cessione “ben fatta”

E invece così è. Il numero 10 se ne va al Bournemouth per 14 milioni di euro più bonus e già oggi (dopo essere volato in Inghilterra in mattinata per le visite mediche) firmerà un contratto di quattro anni più opzione per il quinto con un ingaggio che si aggirerà sui 3 milioni netti a stagione. Una cessione sicuramente «ben fatta» se si considera che tra sei mesi Gaetano avrebbe potuto firmare con qualsiasi squadra e liberarsi (a giugno) a parametro zero. Un rischio che evidentemente la società non ha voluto correre e lo stesso giocatore, pur avendo sempre spinto per restare a Firenze (almeno) un’altra stagione, ha deciso di cogliere al volo questa opportunità.