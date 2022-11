Castrovilli spinge, recupero in tempi record. Il 10 come un acquisto

Dopo due settimane di riposo, domani la Fiorentina riprenderà ad allenarsi, ma c'è un giocatore per cui il riposo negli ultimi mesi non è praticamente mai esistito: Gaetano Castrovilli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, tranne qualche giorno di stacco il numero 10 viola ha continuato a sudare al centro sportivo, con l'obiettivo di tornare al 100% in gruppo ed essere subito convocabile per la ripresa del campionato. Già prima della sosta aveva svolto degli allenamenti con i compagni, un vero e proprio miracolo se si considera la gravità dell'infortunio patito ad inizio primavera: rottura del legamento crociato anteriore, sutura del legamento collaterale mediale, sutura del menisco esterno e ricostruzione della capsula mediale dopo la lussazione del ginocchio occorsa contro il Venezia.