Nazione: Nico, Castrovilli e Sottil. E’ già un mercato a cinque stelle

Gonzalez, Sottil e Castrovilli, tre pedine che potranno essere il valore aggiunto alla Fiorentina a partire da inizio 2023. La Nazione in edicola oggi parla dei tre come veri colpi di mercato dopo che nell'ultima parte del 2022 non si sono mai visti per motivi differenti. L'argentino si sta rigenerando a livello fisico e psicologico dopo il k.o. che lo ha cancellato anche dal Mondiale, e nonostante le ombre della prima parte di stagione non è da considerarsi in vendita. La società e Italiano si aspettano un rilancio e Nico dunque è da considerarsi - si legge - "un vero e proprio colpo di gennaio".