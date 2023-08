Castrovilli, sarà addio alla 10. Due i candidati a vestirla

Prima l'addio, poi il ritorno a Firenze, quindi il tremendo lungo stop . Di nuovo. La parabola di Castrovilli alla Fiorentina è sempre più discendente e adesso la società riflette sul futuro. Il Corriere Dello Sport spiega anche come la numero 10 del pugliese potrebbe essere riassegnata (ancora non si conosce la numerazione ufficiale) e in molti sono in attesa di capire chi potrebbe indossarla.

Chi sarà il prossimo?

Ma per il centrocampista c'è in ballo ben più che il numero da scegliere. La Fiorentina - avendolo ceduto - evidentemente lo considerava già fuori dai piani tecnici e con uno stop di almeno sei mesi, la sensazione è che si possa anche non rivedere proprio più in maglia viola. E allora già c'è chi si interroga sul prossimo possessore della famigerata 10 e la società desidera assegnarla a un calciatore che abbia spessore tecnico e sia legato alla maglia sensibilmente. Secondo il quotidiano sono due i principali accreditati: Bonaventura (favorito), che lo ha vestito contro Newcastle e Ofi Creta, o Gonzalez che non sembra però averne fatto richiesta. Ma c'è anche chi spera che il giocatore ideale per sostituire Castrovilli possa ancora portarlo il mercato.