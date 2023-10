Castrovilli, l’addio è scontato. L’eterno Bonaventura pronto al rinnovo

Bonaventura, riuscito grazie a prove super a convincere Spalletti a chiamarlo in Nazionale, porterà presto il club viola a esercitare l’opzione di rinnovo esistente a suo favore in tempi brevi.

Indispensabili ma in scadenza. Questo l'approfondimento della Gazzetta dello Sportche, tra i vari giocatori, si sofferma anche sull'uomo del momento viola. Infatti, un caso particolare riguarda la Fiorentina: con Castrovilli l’addio è scontato, invece la seconda giovinezza di Bonaventura, riuscito grazie a prove super a convincere Spalletti a chiamarlo in Nazionale, porterà presto il club viola a esercitare l’opzione di rinnovo esistente a suo favore in tempi brevi. Vecchietto a chi?