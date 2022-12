Castrovilli, la notizia più lieta: già oggi uno spezzone col Lugano?

La notizia che aspettavano i tifosi della Fiorentina è arrivata poco dopo le 17 di ieri pomeriggio. Così La Nazione racconta delritorno tra i convocati di Gaetano Castrovilli, otto mesi dopo l’infortunio patito contro il Venezia, il 16 aprile. Poco importa che si tratti di un’amichevole, per Gaetano significa tantissimo. Ha fatto di tutto per accorciare i tempi, ha rinunciato a giorni di vacanza e si è portato un fisioterapista in viaggio di nozze. La convocazione per la sfida al Lugano rappresenta la fine dell’incubo. Cautela ai massimi livelli, ma stasera è ipotizzabile che Italiano gli regali uno spezzone di partita. Il suo percorso ricomincia così dal Lugano, ospite oggi al Franchi, alle ore 18.