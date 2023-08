Castrovilli ha salutato la squadra ieri. La Fiorentina non voleva prestiti

L'ormai ex numero 10 viola, Gaetano Castrovilli si prepara a trasferirsi al Bournemouth, in Premier League

La Nazione nella sua edizione odierna, analizza i dettagli della trattativa che ha portato Castrovilli al Bornemouth. Le Cherries verseranno nelle casse viola 12 milioni di Euro subito, più un milione di bonus. Un contratto da 3 anni garantiti più uno con opzione. La decisione è stata presa dopo il mancato accordo sul rinnovo. Le parti sono sempre state distanti tra loro, per ragione economico-tecniche. Castrovilli ottiene il contratto che chiedeva alla Fiorentina, e va in Premier. Ieri ha salutato tutti i compagni, e ha ricordato a loro tutte le sue esperienze in viola. Anche se l'addio fa rumore. La società non ha avuto difficoltà nel trovare l'accordo con la squadra inglese. Invece con le altre italiane c'erano state richieste, ma solo di prestiti.