Castrovilli, futuro altrove? Garcia pronto all’affondo. E Milenkovic…

. Per questo motivo, si aprono possibilità di cessione nel caso per evitare di perdere il giocatore a parametro zero. In Serie A, una squadra sembra davvero interessata al centrocampista e sarebbe il Napoli di Garcia.

Il Tirreno si sofferma su Gaetano Castrovilli. La situazione è molto chiara, la distanza tra il giocatore della Fiorentina e il club è molto ampia. E per adesso, raggiungere un accordo sembra davvero complicato. Per questo motivo, si aprono possibilità di cessione per evitare di perdere il giocatore a parametro zero. In Serie A, una squadra sembra davvero interessata al centrocampista e sarebbe il Napoli di Garcia. Partenopei che hanno seguito anche Milenkovic, con un interesse che rimane sempre vivo. Al momento però, la cessione del difensore centrale sembra molto complicata.