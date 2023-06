Castrovilli-Fiorentina, è stallo: quanti dubbi sul rinnovo del centrocampista

"Sullo stipendio c’è distanza, noi la pensiamo in un modo, il suo agente in un altro". Così Joe Barone, qualche giorno fa, ha commentato la situazione di Gaetano Castrovilli. Un qualcosa di spinoso in casa Fiorentina

"Sullo stipendio c’è distanza, noi la pensiamo in un modo, il suo agente in un altro". Così Joe Barone, qualche giorno fa, ha commentato la situazione di Gaetano Castrovilli.Un qualcosa di spinoso in casa Fiorentina, una trattativa di rinnovo che sembrava scontata e che invece sta riscontrando vari intoppi. Come riporta il Corriere dello Sport, c'è distanza tra il club e il centrocampista. Tutto parte dallo stipendio: la Fiorentina non vuole andare oltre il 1, 8 milioni, mentre l'agente spinge per avere una cifra top, più di 2 milioni netti annui come Milinkovic, Nico Gonzalez e Jovic. Insomma, Castrovilli vuole essere considerato un top, chiedendo contemporaneamente che il progetto della nuova Fiorentina venga costruito intorno a lui. La volontà di trovare un accordo c'è, senza ombra di dubbio, ma sicuramente sarà più complicato del previsto. I colloqui con il suo agente Lucci sono continui, si attendono novità nei prossimi giorni. Il rischio? Iniziare la stagione con un giocatore che si svincola a giugno prossimo. Situazione abbastanza scomoda.