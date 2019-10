Castrovilli cavalca l’onda: splendido al debutto, ma non è il solo

Gaetano Castrovilli e Sofyan Amrabat: sono loro i due giovani centrocampisti che si sono presi la scena, anche a discapito di nomi più quotati ai blocchi di partenza. Montella e Juric hanno puntato moltissimo su di loro, venendo ripagati domenica dopo domenica.

Non stupisce che la Fiorentina abbia perfezionato il rinnovo del contratto con il numero 8 e che il Verona stia valutando il riscatto del suo mediano, ma non ci sono solo questi due: anche Marash Kumbulla, sempre del verona, si sta imponendo con prepotenza, come Sandro Tonali. E come Federico Chiesa tre anni fa: merito di Sousa, che lo lanciò già allo Stadium, e che sta facendo proseliti.

E la Fiorentina mostra interesse: sia per Amrabat (LEGGI), sia per Tonali (LEGGI).