Tonali, la Fiorentina non molla: nuovo assalto lunedì?

Non è una novità, o forse la novità sta proprio nel fatto che non lo sia: la Fiorentina sta continuando ad inseguire Sandro Tonali (la scheda), con insistenza e determinazione, la stessa con cui Rocco Commisso ha inseguito il nuovo stadio (CLICCA per le ultime). Non sono bastati 25 milioni in estate, poco male: alla ripresa del campionato c’è proprio il Brescia, lunedì, ed è lecito pensare che le trattative proseguiranno. Di pari passo con quelle per i rinnovi: Chiesa, Sottil, Ranieri e Venuti, per non ripetere i casi del passato (Zaniolo e Piccini). Lo scrive Tuttosport.