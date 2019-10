Nuovo stadio, primi passi. Bando, prezzo di vendita dell’area e spostamento padiglioni: le mosse

Un’ora e mezzo di riunione per gettare le basi e delineato lo scenario relativo al nuovo stadio dopo la delibera di lunedì. Al lavoro, oltre al sindaco Nardella, gli assessori allo Sport e all’Urbanistica (Guccione e Del Re), il presidente della Mercafir Lucibello e altri tecnici che hanno lavorato sul bando per una parte dell’attuale mercato ortofrutticolo e su modi e tempi dello spostamento dello stesso nell’area nord. Come scrive il Corriere Fiorentino, il gruppo si è riunito dopo la delibera della giunta che prevede la cessione del comparto sud della Mercafir per costruirvi lo stadio di proprietà della Fiorentina. L’accelerata serve per evitare che Firenze venga scavalcata da Campi: così ieri, carte alla mano, amministratori e tecnici hanno iniziato ad esaminare il percorso che porterà alla perizia sula valore della parte da mettere in vendita, così da deliberare l’area in cui sorgerà il nuovo stadio. 24 mesi, che serviranno anche ad evitare stop alle attività del mercato.

Il Corriere dello Sport-Stadio aggiunge che Commisso tornerà in Italia tra una settimana, poco più: da quel momento si comincerà a parlare seriamente del progetto, coniugando volontà ed azione.

FOTO – NARDELLA AL LAVORO CON LA TASK FORCE: “BASTA POLEMICHE, FACCIAMO SUL SERIO”