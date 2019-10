Daniele Pradè è già al lavoro per il mercato di gennaio. Come riporta, infatti, La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe messo nel mirino Sofyan Amrabat (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI), centrocampista del Verona, di proprietà del Bruges. La concorrenza, però, non manca perché sul giocatore c’è anche la Lazio. E’ possibile uno “scontro” tra le due squadre a gennaio.