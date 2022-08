Castro, Kouame e Benassi: la Serie A non aspetta. Chi nella lista di Italiano?

Con l’avvicinarsi dell’inizio ufficiale della stagione si avvicina anche il momento di alcune scelte in casa Fiorentina. Uno dei temi da affrontare nelle prossime ore è quello dell’ormai famosa ‘Lista Serie A’ dalla quale Italiano potrà attingere per il campionato. Così La Nazione, oggi in edicola, che spiega come a differenza dell’inserimento di calciatori Under 22 che per il campionato resta illimitato, per il resto dei calciatori ci siano dei paletti. Il più vincolante riguarda quello dei cosiddetti ‘calciatori liberi’. In nessun caso possono essere più di 17 ai quali si vanno a sommare i calciatori cresciuti nel vivaio del club e quelli cresciuti nel vivaio di un club italiano. I primi potrebbero essere massimo 8, ma in genere si punta ad un 4+4 con i secondi.LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO A RIGUARDO