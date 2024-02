Caso Beccaglia ’21: “Difficile per me tornare a Empoli, aspetto ancora le scuse”

Il 27 novembre 2021 la giornalista Greta Beccaglia è stata oggetto di una molestia in diretta appena fuori dallo stadio Castellani di Empoli; oggi è stata intervistata da La Repubblica, edizione fiorentina, in occasione del derby di quest'anno, che Greta afferma essere una gara ancora difficile da seguire per lei. "Ma nella sfortuna sono stata fortunata, perché ho potuto testimoniare in diretta le molestie che le donne subiscono quotidianamente, e in silenzio, senza che ci siano tanti occhi a prenderne atto". L'episodio ha lasciato delle scorie nel modo di vivere il lavoro che ha la Beccaglia, ma, afferma, l'ha fortificata come donna.