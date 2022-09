Casini: “Viola Park, il parcheggio non sarà un problema: siamo preparati”

"Commisso ha parlato di una promessa fatta per il parcheggio, e verrà rispettata. Siamo al lavoro con il sindaco Dario Nardella e Comune di Firenze per la realizzazione del parcheggio scambiatore in anticipo sui tempi di realizzazione della linea tramviaria. Stiamo intervenendo per trovare delle soluzioni per scindere i due interventi e realizzare subito il parcheggio scambiatore che servirà per necessità di interscambio e di sosta. Le procedure di esproprio sono già avviate, quindi per giugno 2023 potrà essere pronto".