LIVE – Commisso: “A Firenze parlate troppo e fate poco. Torreira non mi manca”

Il patron avrà modo di spiegare tutte le decisioni prese negli ultimi mesi

Dopo tanti mesi Rocco Commisso torna a parlare, e questa volta senza collegamenti telefonici o domande e risposte in differita: dalla sala stampa dello stadio Franchi il numero uno della Fiorentina espone le sue ragioni e risponde alle questioni portate dai giornalisti. Violanews.com, come al solito, vi propone la diretta testuale dell'evento.

"Voglio cominciare ringraziando i tifosi che ci sono stati vicini in casa e in trasferta. La nostra forza è il gruppo. Capitolo salute: non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io, ma oggi sono qua e ho rimandato la mia partenza per l'America, rimarrò per un altro mese".

Cosa rappresenta la Fiorentina oggi per Commisso - "387 milioni spesi fino ad oggi, inclusa la parte finale del Viola Park. Negli ultimi mesi l'euro è andato giù: io ho portato i miei soldi, dollari, dall'America, quando il valore era alto. Se io vendo, arrivano 54 milioni di meno in base al crollo. Questo vuol dire che ho portato qua oltre 440 milioni. Voi siete tutti scienziati del calcio e io non so nulla, ma ditemi se c'è qualcuno che in Italia ha messo così tanti soldi dalle sue tasche. Eppure mi devo sentir criticare. Questo sapete fare a Firenze: parlare troppo e fare poco. Questo fa male alla società. La squadra deve essere aiutata, non mi sono piaciute le critiche a Italiano".

Kouamé e il caso Torreira - "Ho mandato un messaggio, Kouamé non doveva andare via. Come per Amrabat che è stato salvato. Nemmeno un giorno dopo la qualificazione in Europa avete cominciato a fare casino con il procuratore di Torreira. Se l'uruguayano fosse rimasto, forse Amrabat non sarebbe diventato questo giocatore. Vi siete fidati del procuratore di Torreira, che decantava amore su amore. Torreira è andato al Galatasaray per 5 milioni, e secondo voi io dovevo spendere 15 milioni più le commissioni per Torreira. Lui non mi manca, ho Mandragora".

Conference League - "Sono molto contento del risultato ottenuto, cercheremo di andare avanti e fare meglio dell'anno scorso".

Infrastrutture - "Il progetto Viola Park non sta andando avanti come doveva. Ho messo soldi extra e salvato il progetto dell'architetto, poi c'è stata un'alluvione ed era tutto allagato. Il problema è che non sono pronti a darmi le infrastrutture come era stato concordato. Prima di marzo nulla sarà finito. Sposteremo tutte le squadre verso maggio, a fine campionato. Abbiamo avuto un incontro con il sindaco: la tramvia non ci sarà per altri due anni, per i parcheggi mi dicono maggio-giugno. Lo stadio? Tra una settimana e mezza vedrò lo studio Arup e ne capiremo di più, soprattutto su dove dovremo giocare. I tempi si devono rispettare, va finito entro il 2026. Vediamo se qualcosa cambia, se non mi danno pieno controllo si scordano i miei soldi".

Obiettivi - "Non so cosa succederà, ma vediamo le statistiche: le donne hanno vinto la prima, la Primavera ha fatto 3 vittorie e un pareggio, la prima squadra ne ha vinte due, pareggiate tre e persa una: sono tanti punti, una bella media, ma non si possono accorpare. Negli ultimi tre anni la Primavera ha vinto tre Coppe Italia e una Supercoppa. L'obiettivo è sempre quello di fare meglio, non posso fare promesse su nulla. Una ne ho fatta: che non falliremo".

Cori e caso Spalletti - "Sul caso Spalletti ci sono stati articoli su articoli, sui cori antisemiti pure, ma quando mi hanno chiamato mafioso nessuno ha aperto bocca. Questo mi ha fatto male e me lo ricorderò per sempre. Se si può fare qualcosa? Serve leadership, quando sono arrivato e mi hanno offerto la sciarpa con scritto Juve merda a me non è piaciuta. Poi ci sono stati vari episodi che ho sempre condannato, razzismo ma anche razzismo di italiani verso altri italiani, come quelli del Sud. Quello che ha fatto Spalletti non è accettabile, lo schiaffo fantomatico io non l'ho visto e non mi è piaciuto. Io devo pagare 15mila euro per tutto questo, per i cori eccetera. Facciamo i bravi, io sto sempre zitto e durante le partite certe cose me le tengo dentro. Firenze e i tifosi non meritano questo".

Dieci proposte - "Conosco Infantino e ho buone relazioni, ma non posso registrare tutti i mali del calcio. La FIFA sta lavorando sul tema, che però è anche un tema legale, ogni paese ha le sue leggi. Speriamo di arrivare ad una regola uguale per tutti. Fuori da Firenze, Joe Barone ha lavorato in Lega e le relazioni sono buonissime: non c'è nessuno in Italia che negli ultimi tre anni ha fatto quello che ho fatto io per il calcio italiano".

