Carovana viola sull’autostrada: in quattromila a Cremona

Da stamani via a una trasferta come non si vedeva da tempo. E in curva spunterà una maxi coreografia

Oltre 4 mila tifosi, un settore ospiti sold out e sull’autostrada una carovana viola di pullman e macchine come non si vedeva da tempo. I tifosi della Fiorentina - scrive Repubblica Firenze - si preparano a invadere Cremona a caccia di una finale di Coppa Italia che manca da quasi dieci anni. E per capire il peso specifico della partita a livello di tifo è bastato scorrere i commenti sui social nel febbraio scorso: la Fiorentina superava il Torino e qualche ora dopo la Cremonese vinceva a Roma, aprendo spiragli inaspettati verso la finale all’Olimpico. Già a quel tempo l’hastag “ Tutti a Cremona” fu il più utilizzato tra amici, nei gruppi Facebook e all’interno dei vari viola club. Già allora la voglia di esserci era tangibile: «Ragazzi tenetevi liberi che a Cremona ci si va » , fu la frase più ricorrente. E dalle parole si è passati ai fatti.

C’è anche chi ha disdetto i propri concerti in India per non mancare alla partita, come il dj e produttore discografico Gian Nobilee: "Da grande tifoso viola non potevo mancare. Ero in tour da otto mesi tra Indonesia, Nepal, Thailandia e mi ero promesso che se la Fiorentina fosse arrivata in semifinale non sarei mancato. E così ho cancellato tre tappe in India per essere allo Zini", racconta.