Caressa: “Italiano? Chi sa cambiare è un grande allenatore. Però ha un difetto”

"La squadra viola arriva da una stagione dove ha fatto ottime cose, ha accelerato su un processo di crescita importante e ambizioso". Apre con parole al miele alla Fiorentina, Fabio Caressa, la sua intervista rilasciata alla Nazione. Il noto giornalista infatti, elogia il modo di giocare della squadra viola, sottolineando come la vittoria sia l'ultimo step per fare il famoso salto di qualità. Caressa poi, si sofferma su Vincenzo Italiano. Allenatore apprezzato, per la sua ambizione e per la sua capacità di cambiare assetto. Infatti, spesso accusato di essere integralista, quest'anno l'allenatore della Fiorentina ha trovato una nuova soluzione e come dice il giornalista: "...un allenatore che sa cambiare è un grande allenatore". E i difetti? Be Italiano non è perfetto e Caressa sottolinea così il lato negativo dell'ex Spezia: "L’ho detto una volta direttamente a lui e posso ripeterlo. In panchina si agita troppo... e secondo me esagera. Un tecnico deve trasmettere tranquillità alla squadra, non tensione".