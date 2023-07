Caressa /2: “Perchè siete sorpresi degli sbagli di Jovic? Amrabat straordinario”

Fabio Caressa, noto giornalista, continua la sua intervista alla Nazione analizzando qualche singolo in casa Fiorentina.Tutto parte dall'attacco: "Jovic è questo. E se a Firenze è stato preso come uno ’stoccatore’, non si era andati a leggere lo score del giocatore". Il serbo infatti, come sottolineato dal giornalista, ha spesso sbagliato tanti gol anche in passato. Allora la palla passa Cabral, il preferito da Caressa per via dell'impegno e della grinta che il brasiliano mette in campo. Un commento anche su Amrabat e il mercato: "Amrabat è un giocatore strepitoso, me lo lasci dire. E sostituirlo non sarà facile". Un centrocampista fondamentale, così come Bonaventura. Infine arriva l'elogio che non ti aspetti, quello per Ranieri. Per Caressa la sua conferma è una cosa positiva, ma evidenzia un errore grave: "In Italia si deve rivedere qualcosa nella politica delle scelte che vedono giocatori come Ranieri o Baschirotto, prima nel gruppo degli esuberi e poi protagonisti in un campionato come la serie A".