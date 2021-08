Capitolo terzino: Odriozola pista Real, sullo sfondo Celik e Munoz

Il terzino spagnolo è chiuso nel suo ruolo al Real Madrid di Ancelotti e potrebbe accettare la destinazione Fiorentina, in prestito

Perfezionato l'acquisto di Lucas Torreira , le attenzioni della Fiorentina si spostano sul terzino destro. Salutato Lirola destinazione Marsiglia, in rosa rimane il solo Venuti. Occorre un rinforzo che la dirigenza gigliata ha individuato in Alvaro Odriozola del Real Madrid. Il difensore sperava di potersi giocare un posto con Ancelotti, ma parte dietro a Vazquez e Carvajal. L’intesa di massima tra i due club - scrive stamani il Corriere dello Sport - sarebbe stata raggiunta. Da perfezionare gli ultimi dettagli e attendere il via libera definitivo da parte del giocatore , legato ai “blancos” fino al 2024. Operazione impostata sul prestito biennale, con diritto di riscatto prefissato. Il club spagnolo potrebbe sostenere parte del ricco stipendio. Il prestito di 24 mesi inoltre permetterebbe alla Fiorentina di beneficiare delle agevolazioni del “decreto crescita”.

Resta in corsa Zeki Celik, per il quale c’è distanza col Lille tra domanda e offerta. I francesi chiedono oltre 10 milioni, mentre i viola si spingono ai 7-8. Le trattative vanno comunque avanti, per non farsi trovare impreparati in caso di necessità. Nello sprint finale resta in piedi anche l'ipotesi legata a Daniel Muñoz, colombiano del Genk.