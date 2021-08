Torreira: “Felicissimo di essere qui. Ho parlato più con Pradè che con mio padre”

Le prime parole del nuovo centrocampista viola

"È una scelta molto importante per me, da un bel po' di tempo stavo pensando di tornare in Italia. Per fortuna è arrivata la proposta della Fiorentina e sono felicissimo di essere qui. Pradè è una grandissima persona, mi ha dato grandissimo affetto ai tempi della Samp, in quest'ultimo mese ho parlato più con lui che con mio padre (ride, ndr). Sono felice per me e anche per lui, mi voleva tanto. L'intenzione è di mettermi a posto, non vedo l'ora di iniziare con la squadra, dipende dal mister se sono pronto o no per Torino".