Odriozola, accordo Real-ACF. Palla al giocatore, c’è ottimismo

Accordo trovato, ora tocca al giocatore accettare o meno il trasferimento

Potrebbe essere arrivata una svolta nella trattativa per portare Alvaro Odriozola, terzino destro del Real Madrid, a Firenze. Come riporta il super esperto di mercato Fabrizio Romano, blancos e Fiorentina hanno trovato un accordo per il trasferimento. La formula sarebbe quella del prestito di un anno. Adesso tocca al giocatore accettare la piazza Viola. Si respira un cauto ottimismo, Celik, comunque, rappresenta l'alternativa.