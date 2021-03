Capitolo rinnovi: Caceres verso la conferma per la prossima stagione

Vigilia di Pasqua a Genova per la squadra poi, con la prospettiva dell’arrivo a Firenze di Rocco Commisso, l’argomento salvezza inizierà ad alternarsi alle questioni relative al futuro. Al mercato. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna de La Nazione. E sicuramente tra i temi più scottanti presenti sul tavolo di Barone e Pradè non manca il capitolo relativo ai rinnovi di contratto. Da Vlahovic a Ribery, passando per Pezzella, sono tanti i viola con cui i dirigenti andranno a parlare. E tra questi troviamo anche il nome di Martin Caceres. L’uruguaiano ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma, come si legge nel quotidiano, le possibilità che si arrivi ad un rinnovo di contratto sono elevate. Ancora nessun contatto diretto sia chiaro, ma i messaggi che spingono verso la fumata bianca sono molteplici. Caceres, insomma, potrebbe valutare l’opportunità di rimanere a Firenze ancora per un anno e riservarsi l’opportunità di una opzione sulla stagione successiva.

Verso Qatar 2022, Serbia-Portogallo finisce pari: serataccia per Milenkovic e Vlahovic