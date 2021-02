Capitolo rinnovi, quanti nodi da sciogliere. Da Ribery a Pezzella, il punto

Come riportato da Tuttosport, la Fiorentina spera di archiviare presto il discorso salvezza per poter focalizzare l’attenzione sui tanti dilemmi interni alla rosa. Tra scelte societarie e tecniche da programmare, non senza qualche polemica da parte del patron gigliato, appare necessario affrontare il capitolo relativo ai rinnovi dei giocatori più rappresentativi. Ribery ad esempio è corteggiato dal Monza, la società a cui piacerebbe riunire il francese con Boateng, due grandi amici. Molto problematico invece ottenere il prolungamento di Milenkovic, che scade nel 2022. Il difensore ha gli occhi addosso di molti top club italiani ed europei tra cui il Manchester United. La Fiorentina dovrà sedersi a un tavolo pure per Pezzella, anche il capitano gigliato è in scadenza nel 2022. Le recenti prestazioni dell’argentino non hanno soddisfatto addetti ai lavori e tifosi, ma la vittoria casalinga contro lo Spezia può regalare la fiducia necessaria per trovare continuità.

Non solo San Siro: anche a Bergamo ecco gli assembramenti pre-gara