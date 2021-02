Non solo San Siro: anche a Bergamo ecco gli assembramenti pre-gara

Scene già viste, purtroppo: come in occasione del derby disputato domenica scorsa tra Milan ed Inter, anche stasera, poco prima del calcio d’inizio tra Atalanta e Real Madrid, gara di andata degli ottavi di Champions, ci sono stati pericolosi assembramenti di tifosi fuori dal Gewiss Stadium di Bergamo. Come si legge su vari media, i supporters nerazzurri per incitare la propria squadra hanno intonato cori, sventolato bandiere e acceso petardi, poi all’arrivo del pullman della Dea si sono raccolti intorno al mezzo. Un comportamento da evitare, come ha detto anche il giornalista Paolo Condò su Sky: “Capisco i tifosi che non ne possono più di stare lontano dalla propria squadra, ma sono cose da non fare”.