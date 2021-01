Capitolo partenze, conferme sull’interesse della Lazio per Biraghi. Gli aggiornamenti

I nomi dei giocatori in uscita da Firenze sono gli stessi da qualche giorno: La Nazione aggiorna i movimenti in sottofondo per i vari Duncan (Lazio, Cagliari, ma occhio al Torino) e Pulgar (Leeds e gli stessi granata), e scrive che Prandelli vorrebbe temporeggiare su Kouamé, per evitare di perderlo senza avere la certezza di un suo sostituto. La novità è che, come era emerso due giorni fa, la Lazio è interessata a Biraghi, pallino di Igli Tare, e vuole sfruttare i discorsi aperti per Caicedo per mettere in piedi un’altra trattativa.

