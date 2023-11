Capitolo centrale: Kiwior o Theate, la Fiorentina continua a sondare il terreno

Capitolo centrale. Anche in questo caso Barone e Pradè potrebbero tornare su elementi già seguiti, e in questo senso occhio ad Arthur Theate (Rennes) e a Jakub Kiwior, ex Spezia, che all’Arsenal sta incontrando qualche difficoltà

Il Corriere Fiorentino si sofferma sui vari settori in cui dovrà intervenire la Fiorentina in questo mercato. Dall'attacco, agli esterni ma non solo. Capitolo centrale. Anche in questo caso Barone e Pradè potrebbero tornare su elementi già seguiti, e in questo senso occhio ad Arthur Theate (Rennes) e a Jakub Kiwior, ex Spezia, che all’Arsenal sta incontrando qualche difficoltà.