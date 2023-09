Caos Viola Park: i genitori non possono entrare, ma nessuno usa i parcheggi

Cosa sta succedendo al Viola Park? In questi giorni è impazzita la polemica per quanti riguarda i parcheggi e i genitori, che sono costretti ad assistere agli allenamenti dei propri figli sul ciglio della strada. Una questione che ha subito riaperto discorsi noti intorno al centro sportivo della Fiorentina, ma che sta creando problemi alla viabilità attuale. La Polizia Municipale in qualche modo pone rimedio, ma la situazione non sembra essere tanto semplice. Anche perchè, il parcheggio all'estinto apposta, non viene praticamente mai usato. La storia è ormai nota, con una serie di deroghe richieste dalla Fiorentina non ancora evase, e con un iter burocratico non ancora concluso per ricevere il via libero definitivo in termini di sicurezza all’interno del centro sportivo. Intanto se il parcheggio scambiatore resta un obiettivo da centrare nei prossimi mesi, in linea con i tempi della nuova linea della tramvia l’area in questione dovrebbe contenere quasi 400 auto, è di qualche giorno fa l’intervento del funzionario del Genio Civile Marco Prucher, che si occupa della pratica di agibilità del Viola Park, che ha fatto riferimento ad una richiesta di sanatoria per alcune opere realizzate, ma non previste nel progetto come alcune recinzioni, non ancora presentata dalla Fiorentina. Lo riporta il Corriere Fiorentino.