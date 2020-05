Caos riaperture: l’Emilia traccia la linea, ma la SPAL frena. E le altre? Oggi la decisione

La Gazzetta dello Sport spiega che domani sarà il giorno della riapertura per alcuni centri sportivi di Serie A, primi fra tutti quelli emiliani, la cui ripartenza è stata permessa dal governatore Bonaccini, al quale hanno fatto o stanno per fare eco i responsabili di Campania (Napoli), Lazio (Roma e Lazio), e Sardegna (Cagliari). Il Lecce sta facendo pressioni per quanto riguarda la Puglia, e la Lombardia sta studiando le soluzioni applicabili, dal momento che il Governo italiano pare aver fatto un piccolo passo indietro rispetto agli ultimi giorni, quando le posizioni erano molto distanti (LEGGI). Intanto, la decisione del Comitato tecnico-scientifico è attesa per oggi, e potrebbe chiudere ogni speranza per altre due settimane o consentire attività individuale.

Eppure, eppure. Le altre squadre di Serie A, tra cui la Fiorentina, auspicano un trattamento paritario (LE PAROLE DI IACHINI), e la SPAL prima di riprendere ad allenarsi vuole aspettare il famoso protocollo. Insomma, non c’è ancora niente di scontato…