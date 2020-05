Spadafora torna sui suoi passi: “Da lunedì allenamenti aperti anche agli sport di squadra”

Dopo le precedenti dichiarazioni che ripartivano dalla possibilità di allenamenti solo dal 18 maggio per gli sport di squadra, il ministro per lo sport Vincenzo Spadafora sembra tornare sui suoi passi. Secondo quanto riporta l’ANSA, infatti, avrebbe chiesto al comitato tecnico-scientifico che sta curando la ripresa del campionato di “tornare a valutare che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra”.

Aggiungiamo quindi un nuovo capitolo alla questione allenamenti, che intanto le singole Regioni stanno riaprendo in maniera individuale dalla prossima settimana.