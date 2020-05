Iachini: “Ogni giorno cambia lo scenario. Al centro sportivo da lunedì? Non sarebbe corretto”

Beppe Iachini è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Rai 1. Queste le parole del tecnico della Fiorentina: “C’era apprensione per i nostri giocatori positivi, adesso si sono rimessi al meglio ma prima di riprendere le attività serviranno dei controlli ulteriori. La ripresa del campionato? Siamo in attesa di notizie certe, ogni giorno le cose cambiano. Il calcio è uno spettacolo che può rappresentare una distrazione per tante persone nel nostro Paese, noi siamo a disposizione ma spetta alle autorità competenti e al Governo decidere. Riapertura del centro sportivo già lunedì? Sarebbe antipatico se alcune squadre potessero ricominciare e altre no, se anche alcune regioni dessero il via libera bisognerebbe avere rispetto per le altre società e ricominciare tutti insieme. Campionato falsato? Dopo più di due mesi in casa, sicuramente non sarebbe un campionato corretto. E poi bisognerà vedere come si potrà eventualmente ripartire in base al protocollo. Un calcio migliore? Lo speriamo tutti. La pagina più bella in questo periodo di emergenza è stato dato dal Paese, dai cittadini e da tutto il settore medico che ha dimostrato un grande cuore. Una finale Juve-Lazio? Secondo me o si gioca sul campo, altrimenti lo scudetto non va assegnato, non sarebbe nè corretto nè etico”. Infine una battuta su Chiesa: “Sui giocatori bravi è normale che ci siano voci di mercato, Commisso ha tanto entusiasmo e si vedrà cosa accadrà al futuro. Oggi si guarda al metro ed è complicato immaginare cosa accadrà in futuro, lo decideranno insieme il presidente e Federico”.