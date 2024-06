Cantiere Franchi, sospesa la misura interdittiva. Via libera per la ditta pugliese

Via libera per la ditta interdetta. I magistrati hanno accolto la richiesta di sospensione della ditta del divieto di contrattare per un anno con la pubblica amministrazione

Accoglimento totale delle tesi difensive, e sospensiva del divieto di contrattare per un anno con la pubblica amministrazione. È la decisione nei confronti della Cobar di Altamura, la ditta che si sta occupando dei lavori di restyling del Franchi , emessa ieri dal gip di Salerno. La misura era partita nell’ambito di un’inchiesta per truffa relativa alla costruzione della Cittadella della giustizia della città campana. Le indagini dei pm Elena Cosentino e Carlo Rinaldi, ipotizzavano le accuse di illecito subappalto, frode in pubbliche forniture nei confronti di cinque persone tra cui Vito Matteo Barozzi, 66 anni, di Altamura, legale rappresentante della Cobar. La presunta frode è il reato presupposto che ha fatto scattare l’applicazione della misura interdittiva. E il divieto, almeno in teoria, avrebbe comportato non solo l’impossibilità di partecipare a nuove gare d’appalto, ma anche lo stop ai contratti in corso. Compreso quindi quello con il Comune di Firenze. Il legale della società Vito Mormando ha commentato: "Diamo atto, con grande soddisfazione, che i magistrati hanno accolto la nostra richiesta di sospensione, evidenziando nel provvedimento le attività già poste in essere dalla Cobar di revisione del modello organizzativo". Lo riporta La Nazione