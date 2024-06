Stadio Franchi, una delle società vincitrici dell’appalto indagata per frode

Cobar, società della famiglia Barozzi di Altamura in Puglia, fa parte del gruppo che ha vinto l'appalto per il restyling dello stadio Franchi di Firenze. Il sito de La Repubblica dà però una notizia che scuote il panorama relativo ai lavori: la Procura di Salerno ha imposto il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione nell'ambito di un'inchiesta per frode in pubbliche forniture. Da Palazzo Vecchio cercano di calmare le acque: