Campionato, una Fiorentina che può crederci: l’Europa è lì

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul campionato della Fiorentina. L’obiettivo da questo punto di vista è mettersi in condizione di non avere rimpianti e tutto verrà deciso negli ultimi 90’ del campionato. In ballo, ci sono quattro squadre: Torino, Fiorentina (appaiate a quota 53) Monza (52) e Bologna, fermo a 51 punti. La premessa, parlando dei viola, è che Biraghi e compagni non sono padroni del proprio destino visto che, sia negli scontri diretti che in un’eventuale classifica avulsa, sono in svantaggio con tutte e tre le concorrenti non avendo mai vinto né con il Toro (1-2 al Franchi e 1-1 al ritorno), né con il Monza (1-1 a Firenze e sconfitta 3-2 in trasferta), né con il Bologna (doppio k.o. per 2-1, sia in casa che al Dall’Ara). LE COMBINAZIONI