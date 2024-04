Campionato, punti ed entusiasmo: il messaggio di Italiano alla squadra

Se è vero che vincere aiuta a vincere, e visto che contro il Viktoria Plzen la Fiorentina non avrà altro risultato se non la vittoria per qualificarsi senza dover passare da supplementari o rigori alla semifinale di Conference, allora oggi pomeriggio i viola hanno l’occasione migliore per ritrovare i tre punti, rilanciare le proprie ambizioni europee e, appunto, fare il pieno d’entusiasmo in vista dell’appuntamento da dentro o fuori di giovedì. È stato questo, più o meno, il senso del discorso col quale ieri Vincenzo Italiano ha cercato di caricare i suoi. Del resto che il mister non abbia assolutamente mollato la presa sul campionato è stato lui stesso a dirlo ma per dar corpo alla sua ambizione (centrare una posizione che possa valere il pass per le coppe della prossima stagione) contro il Genoa i tre punti sono sostanzialmente un obbligo e riuscire a prenderseli vorrebbe dire tra l’altro approfittare dei mezzi passi falsi di Torino e Napoli, fermati sul pareggio da Juventus e Frosinone. Lo riporta il Corriere Fiorentino.