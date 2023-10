Campionato o Europa? Se dovesse scegliere la Fiorentina….

La (pazza) idea insomma, anche se nessuno ne vuol sentir parlare, è inseguire fino a quando sarà possibile il sogno Champions o, comunque, un piazzamento che permetta di salire un altro gradino. Il motivo è semplice: se la partecipazione alla minore delle competizioni europee (e l'essere arrivato in fondo) ha portato con sé un aumento dei ricavi pari al 48%, riuscire a qualificarsi per l'Europa League (per non parlare della coppa dalle grandi orecchie) vorrebbe dire fare un altro, importantissimo, salto di qualità. Dal punto di vista tecnico, ovviamente, ma anche e soprattutto economico. La sensazione insomma, è che se si trovasse costretta a scegliere la Fiorentina darebbe la priorità al campionato. Sia chiaro, ciò non significa trascurare le coppe. Anzi. Anche perché almeno in teoria la Conference è un torneo che fino ad un certo non presenta ostacoli impossibili. Il bivio insomma è ancora lontano, anche se già il prossimo ciclo sarà particolarmente importante per capire che tipo di piega prenderà (davvero) la stagione dei viola. Sia in campionato, che in Europa: da lunedì 23 ottobre a domenica 12 novembre. Lo riporta il Corriere Fiorentino.