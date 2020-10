Durante la sosta per il campionato Beppe Iachini ha lavorato sul cambio di modulo, dal 3-5-2 al 3-4-3. Come scrive La Nazione, in attesa del miglior Callejon con lo Spezia si proseguirà sulla falsariga delle prime tre giornate, ma più avanti potremmo vedere dei cambiamenti: quello più sostanziale, sarà di sfruttare il n° 77 nel migliore dei modi negli ultimi venti metri, vista la doppia cifra raggiunta con regolarità a Napoli nelle stagioni passate, ma non solo. Il 3-4-3 libererebbe Amrabat da eccessivi compiti di impostazione e – aspetto non di poco conto – permetterebbe a Lirola di tornare a vedere con maggiore frequenza il terreno di gioco, dopo un inizio di stagione in cui l’ex Sassuolo non è mai stato titolare, collezionando appena 28′ in tre gare.

VERSO LO SPEZIA: PEZZELLA TORNA DAL 1′, BALLOTTAGGIO TOTALE IN ATTACCO