Che Fiorentina vedremo dopo la sosta?

L’anomalia della stagione calcistica causata dall’epidemia di Covid-19 ha portato alla chiusura tardiva del calciomercato arrivato quasi in coincidenza con la sosta per le partite della Nazionale. La Fiorentina, come molte altre squadre ha avuto sicuramente modo di sperimentare varianti al metodo di gioco adottato nelle prime gare di stagione.

La certezza del 3-5-2

Venendo nello specifico, Iachini non si è mai mosso dal 3-5-2 che gli ha permesso lo scorso anno di arrivare ad una comoda salvezza e con questo spirito è ripartito senza tentennamenti proponendo un modulo con i due esterni capaci di attaccare (Biraghi e Chiesa) ma spesso anche schiacciati il linea con gli altri tre difensori. La partenza di Chiesa a poche ore dalla chiusura e la sua sostituzione virtuale con Callejon ci fa pensare che potrebbe esserci delle variazioni nel modulo della prossima Fiorentina. Callejon non può giocare a tutta fascia come Chiesa e non crediamo sia venuto a Firenze per stare in panchina. E allora?

Le alternative

Vedendo i giocatori che compongono la rosa della Fiorentina notiamo una certa impossibilità di giocare con un centrocampo in linea a quattro mancando gli esterni di ruolo. Questa situazione porta ad escludere moduli come il 3-4-1-2, 3-4-3 o 3-4-2-1. Se quindi Iachini volesse insistere con la difesa a tre l’unica via fattibile resterebbe il suo 3-5-2 nel quale resta però incollocabile Callejon. Se vogliamo andare avanti e cambiare qualcosa Iachini dovrà riproporre la difesa a quattro con Biraghi a sinistra, due fra Pezzella, Milenkovic e Martinez Quarta al centro e a destra Caceres se vogliamo coprirci le spalle, oppure Lirola o Venuti. Teniamo poi presente che Martinez Quarta arriverà a metà ottobre e dovrà ambientarsi in Serie A e che Milenkovic è piuttosto restio a rinnovare e potrebbe essere ceduto già a gennaio se la Fiorentina dovesse ricevere un’offerta ritenuta adeguata.

La mia scelta

Data per buona la difesa a quattro, vediamo come potrebbe definirsi il resto: per le caratteristiche degli uomini in rosa e la mancanza di un vero regista vedrei bene il 4-2-3-1 con Pulgar e Amrabat a fare una bella diga davanti ai quattro e la possibilità per l’ex scaligero di spingersi in avanti come faceva nell’Hellas. La prima alternativa è rappresentata da Duncan, ma in certe partite particolari potrebbe giocare lì anche Borja Valero. ll trio davanti è sicuramente bloccato con da sinistra a destra Ribery, Castrovilli e Callejon con Bonaventura che costituirebbe la prima riserva potendo giocare in uno qualsiasi dei tre ruoli (meglio se a sinistra o al centro). Come centrale potrebbe arretrare anche Kouamé, lasciando a Vlahovic o Cutrone il posto vacante in avanti.

Gli altri moduli

Quali potrebbero essere le alternative al modulo di cui sopra? Sempre con la difesa a quattro il più naturale potrebbe essere il 4-3-3 con gli stessi uomini e Castrovilli spostato a mezzala sinistra e Amrabat a destra. Oppure un 4-3-1-2 nel caso di assenza di uno dei due esterni ed infine il 4-3-2-1 che concederebbe a Ribery e Callejon più libertà di movimento senza dover agire sulla fascia come facevano nel pieno delle forze. Alternative volendo ci sono e potrebbero, o dovrebbero, essere sfruttate anche a partita in corso a seconda delle situazioni che si vengono a creare in campo e degli avversari davanti ai viola. L’importante è non fossilizzarsi su un modo di giocare fisso che darebbe punti di riferimento precisi ai tecnici avversari.