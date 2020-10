Verso lo Spezia, Pezzella al centro della difesa. Ballottaggio totale in attacco

Come riportato da Il Corriere Dello Sport, prosegue la marcia di avvicinamento della Fiorentina alla partita di domenica contro Lo Spezia. A Iachini mancano ancora diversi Nazionali e fino a domani sarà complicato imbastire le prove generali. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria. German Pezzella ha recuperato al 100% dal problema al piede che lo aveva costretto al forfait dopo la Reggiana. Il capitano, con grande voglia di riscatto dopo le numerosi voci di mercato, riprenderà il proprio posto in mezzo alla difesa. Al suo fianco Milenkovic ed uno tra Caceres ed Igor, il brasiliano scalpita. Per il centravanti è in corso un ballottaggio totale. Vlahovic e Cutrone insidiano Kouame in una volata in cui al momento non c’è un favorito. Sarà questo uno dei dubbi da risolvere fino alla rifinitura .

