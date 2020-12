Negli ultimi anni il Verona è diventata una bestia nera in casa della Fiorentina in Serie A, visto che nei sette incontri dal 2000 ad oggi è riuscito ad imporsi tre volte al Franchi contro le due dei viola. Come riporta Roberto Vinciguerra su La Nazione, l’ultimo successo casalingo contro i gialloblu risale a sette anni fa (successo per 4-3), ma c’è un dato che fa ben sperare. Josè Maria Callejon (che oggi non sarà titolare) ha nel Verona la sua vittima casalinga preferita in A (4 reti in 5 gare).

Il commento: “Vlahovic non è Keirrison. Rinviamo i giudizi”