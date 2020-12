Il commento: “Vlahovic non è Keirrison. Rinviamo i giudizi”

Stefano Cappellini, nel suo commento per La Repubblica trae un bilancio della situazione di casa Fiorentina. Il giornalista analizza la questione dei giudizi nel mondo viola, spesso troppo affrettati, come confermato da Ribery che dopo giorni di critiche ha trascinato la Fiorentina contro il Sassuolo. Sempre secondo Cappellini, Vlahovic merita di essere aspettato: “Non diventerà Ribery ma non è neanche Keirrison”. La tendenza a vedere tutto bianco o tutto nero di quelli che fanno parte del popolo viola deve essere posticipata almeno fino a fine stagione, quando dare dei giudizi sarà più sensato.